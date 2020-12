Renato Follador é eleito novo presidente do Coritiba em votação online

O Coritiba possui um novo presidente. Nesta terça-feira (29), os sócios do clube votaram e elegeram Renato Follador Junior, da chapa Coritiba Ideal, como novo mandatário.

O vencedor do pleito recebeu 2696 votos, seguido por 680 votos para João Vialle, da chapa União Coxa, e 182 para Samir Namur, da Coritiba Responsável. Outros dois votos foram brancos e dez nulos, totalizando 3570 sócios participando.

O pleito ocorreu de forma inteiramente online, por conta das limitações impostas por conta da pandemia da COVID-19 e proibição da prefeitura local de se ocorrer uma votação presencial.

Follador e sua chapa já assumem seus postos a partir desta quarta-feira (30), no Couto Pereira, com ocupação do Conselho Deliberativo de acordo com o número de votos de cada chapa. Seu mandato será no triênio entre 2021 e 2023.

A primeira missão do novo presidente é conseguir ajudar o time do Coxa de se livrar do rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, o time ocupa a lanterna da competição, com 21 pontos conquistados, sete a menos que o primeiro time fora da zona.

O próximo desafio será um duelo direto contra o descenso. No dia 6 de janeiro, o time paranaense receberá o Goiás, 18° colocado, no Couto Pereira.