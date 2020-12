Renato Portaluppi se torna o técnico com mais jogos pelo Grêmio

A segunda-feira é especial para Renato Portaluppi. Diante do Goiás, o comandante chegou a marca de 384 jogos pelo clube, algo que nenhum outro comandante conseguiu na história do Tricolor.

Antes de a bola rolar na Arena, Portaluppi recebe uma camisa comemorativa das mãos do presidente Romildo Bolzan com o número 384. Além do manto, o treinador recebeu uma placa e assistiu um vídeo no telão do estádio.

Ídolo do Grêmio, o comandante colecionou taças ao longo da sua trajetória, entre eles, a tão cobiçada Libertadores da América.