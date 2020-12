‘renegado’ por Guardiola, lateral espanhol renasce no Leipzig e busca classificação histórica em cima de ex-rival

Se hoje Angeliño é um dos destaques do RB Leipzig de Julian Nagelsmann, anos anteriores não foram os melhores para o lateral-esquerdo. Contratado pelo Manchester City ainda nas categorias de base, o espanhol foi emprestado algumas vezes até conseguir ser vendido e obter destaque no PSV.

O sucesso na Holanda fez com que os Citizens optassem por recontratá-lo no início da temporada 2019/20. Depois de seis meses e 14 jogos, porém, a equipe inglesa optou por voltar a emprestá-lo, dessa vez para o RB Leipzig.

E, no clube alemão, Angeliño conseguiu se tornar uma das peças mais importantes do clube, sendo preponderante na campanha que fez com que a equipe chegasse na semifinal da Champions League.

O sucesso fez com que o contrato de empréstimo do jogador fosse renovado por mais um ano pelos Roten Bullen, que ainda possuem a opção de compra por quatro anos do jogador.

Em entrevista recente ao jornal AS, o espanhol admitiu que não estava pronto para atuar pela equipe inglesa antes da passagem pelo PSV, mas ressaltou que precisava de continuidade em seu retorno.

“Antes da minha passagem pela Holanda, não estava pronto para jogar pelo City. Mas depois da minha passagem pelo PSV sabia que estava pronto. Também preciso de continuidade, não um jogo de vez em quando”, disse.

“Não sei o que foi, mas foi algo que não consegui ter. Depois vim para Leipzig e desde o primeiro dia Julian deu-me quase tudo e estou muito feliz”, completou.

O técnico alemão, inclusive, foi elogiado pelo seu comandado na entrevista. Em comparação com Guardiola, o lateral disse que ambos são ‘95%’ iguais.

“Eles se parecem em certas coisas: na forma de se preparar para os jogos, treinar ou saber o que querem. Eu diria que eles são 95 por cento iguais nesses aspectos. O Julian sempre busca a fraqueza do adversário e sempre quer jogar com a bola, tudo depende disso”, analisou.

“Se conseguirmos recuperar a bola em três segundos, podemos dominar rapidamente. Isso faz com que o time jogue bem. Jogamos um futebol atraente. Criamos muitas chances, temos posse de bola. Algumas partidas não acontecem assim, mas geralmente temos muitas chances”, finalizou.

Nesta terça-feira (8), o RB Leipzig e Angeliño têm a chance de fazer história, precisando vencer o Manchester United para avançar para as oitavas de final da Champions League, na última rodada da fase de grupos.