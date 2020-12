Renegocie suas dívidas com até 90% de desconto na CAIXA: Só até o dia 31

A Campanha Você no Azul 2020 oferece a possibilidade de clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) liquidarem suas dívidas com até 90% de desconto. A liquidação é válida para dívidas de contratos comerciais em atraso e a campanha deve ser encerrada no dia 31 de dezembro de 2021. As condições oferecidas pela campanha variam de acordo com a modalidade de crédito contratada.

Até 18 de dezembro, a campanha havia registrado R$ 2,36 bilhões em dívidas quitadas. Com isso, foram regularizados 383.338 contratos comerciais de 271.293 clientes de pessoas físicas e jurídicas.

Os clientes que têm dívidas elegíveis para a campanha são 2,4 milhões de pessoas físicas, 227 mil empresas e mais de 1,8 milhões de cartões de crédito. Mais de metade desses clientes liquidaram suas dívidas pagando até R$ 3 mil.

Como participar da campanha?

A regularização da dívida pode ser feita por um dos canais abaixo:

WhatsApp, pelo número 0800 726 0104, opção 3; Pelas opções disponíveis no site www.caixa.gov.br/negociar: Negociação online, Assistente virtual (chat) ou Fale conosco; Telefone, no número 0800 104 0104, opção 1-6; Redes sociais do banco, no Twitter (twitter.com/caixa) e Messenger do Facebook (facebook.com/caixa); Caminhões Você no Azul, que percorrem todas as regiões do Brasil.

Os clientes da Caixa também encontram benefícios para regularizar suas dívidas de até R$ 2 mil em casas lotéricas. Para isso, basta informar o CPF em que a dívida está cadastrada.

Essa não é a primeira campanha de quitação de dívidas do ano. Há algumas semanas, também aconteceu o Serasa Limpa Nome, que também prometia quitar dívidas por até R$ 100.

