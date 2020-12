Repórter da Globo é bloqueado por Bolsonaro após perguntar sobre vacina · .

O repórter Rodrigo Carvalho entrou para a lista dos bloqueados pelo presidente Jair Bolsonaro após questioná-lo sobre quando a população brasileira será vacinada contra a Covid-19. O correspondente da Globo em Londres publicou no Twitter um print do perfil de Bolsonaro informando o ‘block’ levado por ele.

‘Perguntei agora há pouco ao presidente, no contexto da aprovação de mais uma vacina aqui no Reino Unido, quando os brasileiros vão ser vacinados. Pergunta simples, básica. Mais de 40 países já começaram. Tem gente morrendo’, comentou Carvalho.



Em guerra contra a Globo desde que foi eleito, em outubro de 2018, o presidente tem feito constantes ataques à emissora carioca. A pandemia do novo coronavírus acentuou ainda mais a ira de Bolsonaro.

Em agosto, o presidente entrou na justiça exigindo direito de resposta devido a um editorial veiculado no Jornal Nacional, criticando as ações tomadas pelo governo federal contra a pandemia.

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a iniciar a imunização de sua população contra Covid-19. Por conta disto, Rodrigo Carvalho tem feito diversas intervenções nos noticiários do Grupo Globo. Já Bolsonaro passa as festas de fim de ano no Guarujá, litoral de São Paulo.

Veja a publicação do jornalista: