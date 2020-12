Repórter do Mais Você chora ao revelar que pesava 136 kg antes da bariátrica · .

Repórter do Mais Você, da Globo, Luiza Zveiter não conteve a emoção e chorou durante relato sobre a vida que levava antes de ser submetida a uma cirurgia bariátrica para emagrecer. Ela contou que passou pelo procedimento aos 18 anos de idade, quando chegou a pesar 136 kg. Segundo a jornalista, o seu diagnóstico é de uma obesidade genética, mas que correu atrás do sonho de perder peso.

“A obesidade é uma doença, mas eu enxergo muitas pessoas que são gordas, mas são felizes. E a gente tem que ser feliz. Mas acho que a gente tem que se preocupar com a saúde. E como foi uma luta que eu travei a vida toda, eu fico feliz sendo magra. É o que eu quero para a minha vida”, disse, aos prantos. “É uma luta tão grande, foi tão libertador”, completou.

Hoje, aos 37 anos de idade, Luiza relembrou que desde a infância sofreu de distúrbios alimentares. “Nasci um bebê muito gorducho e quando cheguei aos sete anos, minha mãe me levou a um endocrinologista pela primeira vez. E foi aí que eu comecei a minha primeira reeducação alimentar”, contou.

Ela ressaltou que sempre trapaceou na dieta. “Eu comia um sanduíche do fast food escondido da minha mãe antes de chegar em casa, e quando chegava tinha que almoçar a comida da dieta. Então eu engordava mais ainda.”

A profissional ainda fez um alerta sobre como lidar com a obesidade com crianças: “Eu acho que é tão delicado colocar uma criança para fazer dieta, porque com sete anos eu ainda estava na alfabetização, fiz uma conta na cantina escondida da minha mãe. Ela me mandava fruta para a escola, e eu tinha vergonha de comer”.

Luiza resolveu fazer a bariátrica em 2001, um ano após a morte da matriarca da família. “Quando fui crescendo percebia que as minhas amigas já tinham paquera e eu era a engraçada da turma, a divertida que brincava com os meninos. E eu entendia que eu não era bonita”, encerrou.

Ana Maria Braga disse que se orgulha de Luiza e quer continuar vendo a repórter do matinal iluminada e radiante.

Confira abaixo uma foto de como Luiza Zveiter era: