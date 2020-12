Reproduza arquivos WebM sem precisar pagar

A demanda por vídeos online tem aumentado cada dia mais ao longo dos últimos anos e esta tendência deve continuar a crescer no futuro próximo. Isso não é segredo para ninguém.

Outro dado importante que também é de conhecimento geral é de que o formato no qual um arquivo de vídeo é salvo muitas vezes determina sua qualidade e o seu tamanho. À medida que o tamanho do arquivo diminui, também diminui sua qualidade.

Esta é a razão pela qual o Google desenvolveu o formato de arquivo WebM, que preserva a qualidade de um vídeo enquanto minimiza seu tamanho. Já se passaram quase dez anos desde que o Google introduziu pela primeira vez o formato WebM e ainda sim, é relativamente difícil encontrar um reprodutor de mídia que possa reproduzir este tipo de arquivo de vídeo. Neste artigo, vamos mostrar como reproduzir arquivos de vídeo WebM em reprodutores de mídia gratuitos que você pode usar no Mac e no PC.

Como reproduzir arquivos de vídeo WebM no Windows e MacOS sem um reprodutor de mídia?

O formato de arquivo WebM é muito utilizado para vídeos que são carregados na Internet, pois são relativamente pequenos em tamanho e capazes de fornecer uma excelente qualidade de imagem. Por exemplo, os vídeos do YouTube são todos salvos no formato de arquivo WebM. Além disso, navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer ou Microsoft Edge podem reproduzir arquivos de vídeo WebM sem a ajuda de reprodutores de mídia de terceiros.

Conheça alguns Reprodutores de Mídia WebM Grátis para MacOS e Windows

VLC

Compatibilidade: Mac, Windows, Linux

Este reprodutor de mídia de código aberto suporta quase todos os formatos de arquivo de vídeo, incluindo o formato WebM, o que o torna uma opção perfeita para usuários tanto de Mac quanto de PC. O processo para abrir e reproduzir um vídeo no VLC é o mesmo, o formato em que eles são salvos não vai fazer nenhuma diferença. Depois de iniciar o VLC, basta selecionar a opção Abrir arquivo no menu Mídia e depois navegar até o local em seu disco rígido no qual o vídeo WebM que você deseja reproduzir está salvo. Clique no arquivo para selecioná-lo e prossiga para clicar no botão Abrir. Uma outra opção é arrastar o vídeo WebM da pasta, soltá-lo em VLC e ele começará a ser reproduzido automaticamente.

O VLC também aceita shortcuts – conhecidos também como atalhos de teclado. Que são atalhos para comandos que podem ser dados clicando ao mesmo tempo em 2 ou 3 teclas do seu teclado.

Esses Comandos ou Hot Keys permitem que você avance ou retroceda 5 minutos clicando diretamente nas teclas do seu teclado. É muito prático mesmo.

Uma das teclas mais usadas para isso é a tecla Shift ou Shiftkey em inglês, que, assim como a tecla Ctrl, são teclas que modificam o comando conforme a combinação feita com outras teclas.. Clicando na tecla Shift + outra tecla você dar zoom ou tirar um snapshot.

KM Player

Compatibilidade: macOS, Windows

Reproduzir WebM ou qualquer outro tipo de arquivo de vídeo com o KMPlayer é bem fácil, pois ele suporta uma ampla gama de formatos de arquivo e permite, até mesmo, assistir a vídeos com resolução de 8K. Você deve ter em mente que o KMPlayer não foi projetado para uso em computadores de baixo custo e você não vai conseguir instalá-lo a menos que tenha uma versão de 64 bits do Windows 10 ou OS X 10.6 ou posterior. É possível usar este media player multiplataforma para assistir vídeos em UHD, 4K e 8K a 60fps. Outra opção que você terá à disposição é assistir vídeos do YouTube a partir do KMPlayer, se decidir instalar este media player em seu computador.

Os atalhos de teclado ou Hot Keys do KMPlayer garantem uma maneira mais fácil e rápida de executar uma tarefa dentro do programa e o KMPlayer tem muitos atalhos.

Miro

Compatibilidade: Windows, macOS, Linux

Miro permite que você faça muito mais do que apenas reproduzir um amplo espectro de arquivos de áudio ou vídeo. Ele facilita e ajuda a organização de suas bibliotecas de vídeo ou de música ou até mesmo a compra de aplicativos nas lojas Amazon ou Google Play. Além disso, você pode assinar podcasts, sincronizar seus arquivos com dispositivos Android e Kindle Fire, compartilhar mídia entre dispositivos na mesma rede e algumas outras funcionalidades. O Miro Player também pode ser usado para baixar e assistir vídeos do YouTube e permite que você faça a conversão de arquivos de vídeo em quase qualquer formato que desejar. O ponto negativo é que não é possível reproduzir vídeos em resolução 4K ou superiores com este reprodutor de mídia.

Assim como os outros dois reprodutores de mídia o Miro possui vários atalhos para facilitar a execução dos vídeos e são muito fáceis de serem encontrados na internet. Geralmente combina a tecla Ctrl ou a Shift com outra tecla qualquer do seu teclado.