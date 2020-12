Reprogramação epigenética faz células voltarem a ser jovens

O olho é um dos primeiros órgãos que se desgastam com o tempo, e foi por isso que pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard o escolheram para testar a ideia de que seria possível fazer retroceder o relógio das células. E eles o fizeram.

Matéria de capa da revista Nature, o trabalho da equipe teve como ponto de partida a pesquisa do geneticista Shinya Yamanaka, laureado com um Nobel pela identificação de quatro fatores de transcrição (Oct4, Sox2, Klf4 e c-Myc) com a capacidade de apagar “sinais” específicos nas células, fazendo com que elas voltem ao seu estado embrionário primitivo.

Nature/Reprodução

A terapia empregada foi desenvolvida por aquele que se tornaria o principal autor do estudo, o geneticista Yuancheng Lu. O principal problema era o quanto seria possível virar os ponteiros do relógio biológico para trás: sem controle, a célula poderia regredir tanto que sua função acabaria se perdendo.

Para resolver isso, Lu usou três dos genes Yamanaka (Oct4, Sox2 e Klf4, abandonando o quarto, c-Myc), levados até a retina dos olhos dos camundongos por um vírus inofensivo.

Os resultados não tardaram: o nervo óptico lesionado de um dos animais se regenerou, a perda de visão em camundongos com uma doença que emula o glaucoma humano foi revertida e ratos idosos cegos por conta da velhice voltaram a enxergar.

As células do nervo óptico lesionado se regeneraram em camundongos idosos tratadosFonte: Yuancheng Lu/Divulgação

Liga e desliga

Se a maioria das células do nosso corpo têm as mesmas moléculas de DNA, a diferenciação de suas funções é determinada por apenas alguns genes específicos – determinar quais serão lidos e expressados é a função do epigenoma, um sistema, grosso modo, que liga e desliga os genes de acordo com padrões específicos, sem alterar a sequência do DNA.

Para saber que gene ativar ou qual deve ser deixado adormecido, são usados “sinais” – também chamados de marcadores epigenéticos, são moléculas que se conectam às bases do DNA, em um processo chamado de metilação (justamente porque são moléculas dos grupos metil, ou CH3: um átomo de carbono e três átomos de hidrogênio).

Essas moléculas são como um aviso que aquele gene não deve ser ativado – uma maneira de administrar como o DNA é usado pela célula sem alterar a sequência do genoma. Com o tempo, porém, a máquina bem azeitada começa a falhar pelo desgaste das peças: as células passam a ler os genes errados, dando origem a doenças do envelhecimento.

Juventude restaurada

Os processos de metilação do DNA (ou seja, quando os grupos metil se fixam a ele) acontecem durante o desenvolvimento embrionário, produzindo a diferenciação celular. Ao envelhecer, a célula perde os padrões juvenis de metilação, e os genes que deveriam ser ativados são desativados e vice-versa (algumas dessas mudanças são previsíveis, e têm sido usadas para determinar a idade biológica de células e de tecidos).

A retina de um dos camundongos que receberam a terapia genética rejuvenesceu.Fonte: Yuancheng Lu/Divulgação

Para desenvolver a terapia usada nos camundongos, os pesquisadores levantaram a hipótese de que, se a metilação do DNA realmente controla o envelhecimento, apagar alguns dos sinais poderia reverter a idade das células e dos tecidos, restaurando-os ao seu estado anterior e jovem.

“Confirmados por estudos posteriores, esses resultados poderão ser transformadores no tratamento de doenças da visão relacionadas à idade, como o glaucoma, beneficiando toda a terapêutica médica para doenças em geral”, disse um dos autores do estudo, o geneticista David Sinclair, ex-professor de doutorado de Yuancheng Lu.