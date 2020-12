Rescisão de Odair Hellmann com Fluminense aparece no BID

O Fluminense foi pego de surpresa com o anúncio da saída do técnico Odair Hellmann. O comandante aceitou proposta do Al Wasl-EAU e deixou o clube nesta semana.

Odair Hellmann se despediu da torcida pelas redes sociais. Além disso, o técnico foi ao clube pela última vez para falar com o elenco pela última vez.

Nesta quarta-feira, a rescisão de contrato de Odair Hellmann apareceu no BID da CBF. O treinador tinha contra até o final de dezembro.

O Fluminense negociava a renovação de contrato com Odair Hellmann quando a proposta árabe chegou. A diretoria tricolor tentou manter o comandante, lhe oferecendo um contrato de maior duração, mas em vão.

A partir de agora, Marcão será o técnico do Fluminense. O auxiliar permanente terá a chance de mostrar serviço a frente da equipe.