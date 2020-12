Resident Evil 3 Remake ganha mod que dá visual Cyberpunk à Jill

Resident Evil 3 Remake é um dos games que mais recebe mods na versão para PC. O título da Capcom já recebeu modificações que incluíam personagens de Fall Guys, desenhos animados, e até uma roupa de Kratos para Jill. Agora foi a vez da onda Cyberpunk 2007 atingir o game, colocando a protagonista com um visual no melhor estilo Night City.

A modificação foi apresentada no canal Benjamin York Gaming, e mostra Jill Valentine usando trajes de couro com leds, um visual característico dos personagens do game Cyberpunk 2077. Para completar, a protagonista ainda traz modificações cibernéticas em seu corpo, como mostra uma cicatriz em seu rosto.

Resident Evil 3 Remake ganha mod que coloca visual do game Cyberpunk na protagonista Jill ValentineFonte: Diego Borges / Reprodução

O mod foi feito pelos modders DrSX e Wufeng46, e está disponibilizado para download através do link. Lembrando que essas modificações não são oficiais da Capcom nem da CD Projekt Red.

Você também pode conferir a nossa análise de Resident Evil 3 Remake e de Cyberpunk 2077 aqui no Voxel.