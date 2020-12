Resident Evil Village ganha três imagens inéditas. Confira!

Resident Evil Village é um dos jogos mais aguardados de 2021, e a Capcom está ajudando a aquecer o nosso hype com uma nova leva de imagens inéditas para o próximo capítulo da série principal, também conhecido como Resident Evil 8.

Note como os cabelos e pelagem da criatura receberam muito caprichoFonte: IGN

O material foi liberado para promoção no site IGN, que também conversou com o produtor do jogo, Peter Fabiano. Segundo ele, “esse jogo é um somatório de todos os melhores elementos de Resident Evil nos últimos 25 anos”.

O jogo fará ótimo uso de efeitos de iluminação na nova geração de hardwareFonte: IGN

Ainda segundo o produtor, o jogo terá muitos puzzles e mistérios para resolver, e a aventura se passará majoritariamente em uma vila cheia de neve e inimigos que aparecem pela primeira vez na série.

Um novo cenário e inimigos inéditos esperam os jogadoresFonte: IGN

A ideia é continuar a história de Resident Evil 7 biohazard e colocar os jogadores no controle de Ethan Winters. Você está empolgado para jogar essa nova aventura em 2021? Comente a seguir!