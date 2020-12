Reta final do Enem: 5 dicas de como manter uma boa rotina de estudos em casa

Falta menos de um mês para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Com isso, os estudantes se veem obrigados a estudar exclusivamente em casa mesmo na reta final. A maioria dos estados segue com as aulas presenciais suspensas por conta da covid-19. Mas, mesmo após o longo período de ensino remoto, há estudantes que não se adaptaram à rotina de estudos em casa.

Pensando nisso, apresentamos cinco dicas abaixo para ajudar você a manter uma boa rotina de estudos em casa para essa reta final do Enem. Confira!

Como manter uma boa rotina de estudos em casa?

Em primeiro lugar, nossa dica mais importante é: organize sua rotina. Apesar de muitos estudantes negligenciarem a organização das atividades e dos horários, essa é uma etapa crucial para que a rotina de estudos em casa dê certo. O ambiente doméstico é repleto de distrações, desse modo, ao se organizar, você evitará perder o foco e terá em mente metas bem definidas.

Como mencionado, há muitas distrações em casa, como o sofá confortável em frente à TV, o videogame, os pets, etc. Por isso, evitar as distrações é fundamental para não perder as rédeas nos momentos de estudo. Desse modo, o mais inteligente é se manter longe de aparelhos de som e de vídeo, desligar o celular, ou ainda desativar as notificações.

Outra questão muito importante para conseguir estudar bem em casa é ter uma conversa com os familiares. A maioria dos estudantes mora com pais, irmãos ou responsáveis e nem sempre essas pessoas entendem as demandas de um estudante. Portanto, o ideal é sentar e conversar com essas pessoas sobre seus horários de estudos, informar quando você não pode ser interrompido e pedir silêncio em determinados horários.

Nem todos têm uma sala de estudos, o que seria mais adequado, mas, mesmo sem esse local específico, é possível buscar um bom ambiente para os estudos. Preze por um local bem iluminado, preferencialmente com iluminação natural. Além disso, invista no seu conforto. Estude sempre à mesa, ou sentado junto a uma escrivaninha e tome cuidado com a postura.

Por fim, é preciso lembrar de não se sobrecarregar. É um erro achar que na reta final você vai dar conta de todos os assuntos que não conseguiu estudar durante o ano. Esse é um momento para revisar os assuntos e não para estudar até ficar exausto. Nesse sentido, deixe sempre reservado um tempo de descanso e de diversão. Seu estado emocional tem muita importância no momento de realização da prova.

