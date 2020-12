Retrospectiva 2020: as notícias mais lidas do ano no TecMundo

Não tem jeito: em 2020, a pandemia da covid-19 dominou o noticiário — inclusive o de tecnologia, com novidades a respeito da detecção da doença, formas de rastreio de infectados e desenvolvimento de vacinas. Porém, a indústria do setor continuou a todo vapor em termos de lançamentos e inovação, tanto a nível nacional quanto internacional. Carros elétricos, cibersegurança, mudanças no mercado global de smartphones e política foram temas quentes nos últimos 12 meses.

O TecMundo selecionou a seguir as matérias mais lidas de cada mês de 2020. Essa é uma boa forma não só de você fazer uma retrospectiva do que foi popular no ano, mas também de se informar caso tenha deixado passar alguma dessas novidades.

O mapa da pandemia.Fonte: TecMundo

No primeiro mês de 2020, o assunto já era a variante 2019-nCoV do coronavírus, que causa a doença conhecida como covid-19. Populações de países como Estados Unidos e Brasil ainda não eram tão afetadas, mas a doença já mostrava sinais de espalhamento. Por isso, a notícia mais lida envolveu um mapa que mostra em tempo real os locais mais afetados, além do número de mortes e recuperações. O conteúdo foi organizado pelo Center for Systems Science and Engineering, a partir de dados da Organização Mundial de Saúde.

O ministro Marcos Pontes.Fonte: Agência Brasil

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, iniciou em fevereiro de 2020 negociações em estágios bastante iniciais com a montadora Tesla, chefiada por Elon Musk. O objetivo era trazer a empresa para o Brasil, mais precisamente com a inauguração de uma fábrica de carros elétricos em Santa Catarina. A conversa não gerou frutos e o assunto não foi mais tratado ao longo do ano.

O modelo matemático.Fonte: UFRN

Em março, a pandemia no Brasil gerou as primeiras medidas de isolamento social, fechamento do comércio e pesquisas acadêmicas. A matéria mais lida envolveu um estudo feito por um professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte junto a um doutor da New Mexico State University. O modelo matemático gerado cita até 2 milhões de mortes no Brasil no pior cenário previsto — ou seja, caso absolutamente nenhuma medida de prevenção, proteção e tratamento fosse aplicada. Essa não era uma previsão, mas sim uma forma de mostrar o quanto a doença era perigosa.

Caixa TEM.Fonte: Caixa

Os efeitos da pandemia no Brasil já eram sentidos no bolso em abril. Por isso, parte da população que atendia determinadas condições do governo já passaria a depender do auxílio-emergencial, que seria pago a partir de um sistema da Caixa Econômica Federal a cada mês. Os primeiros detalhes do app, que seria mais tarde conhecido como Caixa TEM, surgiram nesta notícia.

O Starlink cruzando os EUA.Fonte: Forest Katsch/Unsplash

A rede de satélites Starlink, projeto de outra empresa de Elon Musk, a SpaceX, cruzou o céu brasileiro em maio. Os pontos luminosos deixaram muita gente curiosa e serviram de distração ao menos por uma noite e foram registrados por várias pessoas ao redor do país.

Jair Bolsonaro.Fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A célula brasileira do grupo Anonymous começou neste mês um vazamento sistemático de informações pessoais de integrantes do governo Bolsonaro, incluindo ministros e filhos do presidente. O perfil foi retirado do ar no Twitter pouco tempo depois.

Fábio Porchat e Gregório Duvivier.Fonte: Netflix

O polêmico especial de Natal da produtora Porta dos Fundos foi lançado em dezembro de 2019, mas ainda gerava manchetes no ano seguinte. Em julho, a igreja Templo Planeta do Senhor abandonou um processo contra o grupo ao pedir uma indenização bilionária para a Netflix. No fim, ela saiu perdendo, já que teve que arcar com todos os custos da ação.

O Neuralink em funcionamento.Fonte: Cnet

Novamente, Elon Musk foi manchete. Desta vez, o motivo é o seu empreendimento ousado conhecido como Neuralink, que foi demonstrado na prática pela primeira vez. Na ocasião, ele usou um porco para mostrar como o chip funcionaria como um sensor no cérebro humano.

A privatização dos Correios pode acontecer em 2021.Fonte: Correios

O processo de privatização do setor de postagem e entregas dos Correios avançou no governo, mas não chegou a ser concretizado em 2020. Algumas empresas privadas surgiram como favoritas em meio a especulações de aquisição, incluindo Amazon, Alibaba e até o Mercado Livre.

Xiaomi Mi 10.Fonte: Xiaomi

A fabricante Xiaomi ultrapassou a Apple no terceiro trimestre de 2020 e virou a terceira maior fabricante de celulares do mundo. O atraso no lançamento do iPhone 12 pode ter contribuído para isso, mas a chinesa não deve facilitar a retomada de posição pela Maçã no ranking.

O papa Francisco.Fonte: Wikimedia Commons

O papa mostrou reocupação em relação a assuntos de tecnologia, incluindo inteligência artificial e robótica. No geral, ele reconheceu a importância desses avanços, mas aconselhou que eles sejam “orientados para o respeito à dignidade da pessoa”.

Google Drive.Fonte: Google

A gigante modificou as regras de armazenamento na nuvem de seus serviços, com mudanças passando a valer em junho de 2021. Muita gente terá que pagar pelo serviço, caso guarde uma alta quantidade de arquivos no Google Drive.