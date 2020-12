Retrospectiva 2020: Neymar faz bom ano, mas não é lembrado pela Fifa

Apesar das polêmicas fora de campo, a pública vontade de deixar o Paris Saint-Germain e retornar ao Barcelona, Neymar foi o destaque do clube francês na temporada. Em mais um ano conquistando a Ligue 1, o brasileiro levou a equipe parisiense à sua primeira final de Liga dos Campeões, mas acabou derrotado para o Bayern de Munique.

Mesmo tendo chegado à final da Liga dos Campeões e liderando a equipe, Neymar não foi lembrado pela Fifa para estar entre os finalistas do prêmio The Best, que acabou sendo conquistado por Robert Lewandowski. Pelo contrário, o brasileiro ficou apenas na nona colocação, atrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Thiago Alcântara.

Neymar fez grande partida contra o RB Leipzig (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

OS NÚMEROS DA ÚLTIMA TEMPORADA

Pelo Campeonato Francês, o brasileiro teve mais participações em gols do que partidas disputadas. Ele entrou em campo em 15 jogos, marcou 13 gols e deu seis assistências. Na Liga dos Campeões, os números também são impressionantes: ele participou de sete gols em sete partidas; balançou as redes três vezes e deu passes para quatro tentos.

Na temporada 20/21, pela Ligue 1, Neymar já coleciona bons números novamente. São sete jogos, três gols e três assistências. Na Champions League, são cinco partidas e seis tentos.

Além disso, em novembro desse ano, o camisa 10 do PSG ultrapassou Raí e se tornou o brasileiro que mais marcou gols com a camisa do clube francês: são 73 para Neymar.

Neymar se lesionou no início da temporada 20/21 (Foto: AFP)

O ano de 2020 também trouxe novas lesões a Neymar. Na última temporada, entre Liga dos Campeões, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Ligue 1, o brasileiro esteve lesionado em 14 vezes que o Paris Saint-Germain entrou em campo.

Já na temporada atual, Neymar se lesionou em dividida com Thiago Mendes, na partida entre PSG e Lyon. Dos jogos feitos pela equipe que era comandada por Tuchel, o brasileiro não esteve presente em sete.

Neymar começou a fazer lives na Twitch (Foto: Reprodução/ Twitch Neymar)

Durante a temporada, Neymar começou a fazer lives na Twitch. O brasileiro jogou algumas vezes com Nenê, Casemiro, entre outros e costuma produzir conteúdos jogando CS:Go e Among Us.

Apesar de parecer estar conquistando o público novamente, o camisa 10 do PSG também se envolveu em algumas polêmicas. No meio do ano, um áudio do brasileiro xingando o ex-namorado de sua mãe, Tiago Ramos, viralizou. Nele, Neymar o ofende com palavras de cunho machista e homofóbico.

Além disso, o brasileiro também teve confusões com Flayslane, ex-BBB, e a mais recente: sua festa de ano novo. O craque supostamente fará uma confraternização com cerca de 500 pessoas e, devido ao atual momento de pandemia, foi extremamente criticado. Ele ainda não se pronunciou sobre o possível evento.