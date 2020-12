Ribamar ‘cansa’ de perder gols, Vasco perde do Defensa y Justicia e é eliminado em casa

O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, em São Januário, o clube carioca perdeu em casa para o Defensa y Justicia por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de final.

Gabriel Hachen, aos 13 minutos do segundo tempo, fez o gol do time comandado por Hernan Crespo. E não foi um gol qualquer, foi um bizarro.

Num bate-rebate na área, a bola bateu no travessão de Lucão e voltou nos pés de Hachen, para chutar para o fundo das redes.

Chances não faltaram ao Vasco para ao menos empatar. Ribamara desperdiçou as mais claras delas. Por três vezes o camisa 9 teve oportunidades dentro da área na frente do goleiro, mas desperdiçou. O artilheiro Cano, com COVID-19, não jogou.

O Vasco ainda reclmaou de um pênalti no segundo tempo onde a bola tocou na mão do defensor argentino.

Mas não adiantou, o clube carioca acabou eliminado da competição continental. O Defensa y Justicia avança para as quartas e irá enfrentar o Bahia.

Já o Vasco terá até o fim da temporada uma única preocupação: evitar um novo rebaixamento. O time é o 17º no Brasileirão.

Vasco da Gama 0 x 1 Defensa y Justicia

GOLS: Hachen (Defensa y Justicia);

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Frías, Breitenbruch (Isnaldo) e Martínez; Paredes (Ramirez), Larralde (Escalante), Acevedo e Camacho (Hachen); Rius, Pizzini e Romero. Técnico: Hernán Crespo

VASCO DA GAMA: Lucão; Miranda, Leandro Castán e Marcelo Alves (Tiago Reis); Benitez (Talles Magno), Marcos Júnior (Juninho), Leo Gil e Neto Borges; Pikachu, Torres e Ribamar (Carlinhos). Técnico: Ricardo Sá Pinto