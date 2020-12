Ribamar pede para não participar de atividade e não deve atuar mais pelo Vasco

O Vasco conseguiu acabar com a sequência negativa no Campeonato Brasileiro ao vencer o Santos no domingo. O resultado deu esperança para os cruzmaltinos tentarem sair da zona de rebaixamento.

Só que nem tudo foi alegria em São Januário. Após a partida, os jogadores que não iniciaram o confronto normalmente realizam um treino no campo. No entanto, o atacante Ribamar pediu para não fazer o trabalho.

O caso causou estranheza e desconforto na comissão técnica vascaína. A explicação dada foi que Ribamar sofreu um mal-estar no banco durante o jogo e pediu para não treinar.

Mas o pedido de Ribamar pode ter outra explicação. O jogador tem contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro com o Vasco. O clube carioca não procurou o Ohod-ARA para a extensão do vínculo.

Com isso, Ribamar só teria mais uma partida com a camisa do Vasco: contra o Athletico-PR, em Curitiba. No entanto, após a atitude deste domingo, dificilmente o atacante irá ser relacionado para a próxima partida.

A saída de Ribamar não deve ser lamentada pela torcida vascaína. O jogador foi muito criticado, principalmente após a eliminação na Sul-Americana, quando desperdiçou diversas chances claras de marcar.

Ribamar chegou ao Vasco em 2018, a pedido do então técnico Alberto Valentim. No clube, o atacante disputou 64 jogos e marcou somente oito gols.