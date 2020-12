Ricardo Sá Pinto sofre pressão, mas segue no comando do Vasco

O Vasco se manteve na zona de rebaixamento após o empate com o Fluminense. Para piorar, o resultado em São Januário aumentou a distância para fora da degola.

Além de mais um resultado ruim em casa, os cruzmaltinos mais uma vez não mostraram um bom futebol. O gol de empate saiu apenas nos acréscimos, com o argentino Germán Cano.

As fracas atuações tem aumentado a pressão interna no Vasco pela demissão do técnico Ricardo Sá Pinto. No entanto, a diretoria cruzmaltina não se manifestou sobre o assunto nesta segunda-feira.

O maior defensor de Sá Pinto no Vasco é o vice-presidente José Luís Moreira. O dirigente foi o responsável pela contratação do treinador.

Outra razão pela permanência de Sá Pinto é a política interna. O Vasco está prestes a mudar de comando. Alexandre Campello espera a definição da eleição, que foi para a Justiça.

Assim, Jorge Salgado ou Leven Siano, que disputam o pleito, devem decidir sobre o futuro do treinador. A audiência para a definição do caso vai acontecer nesta quinta-feira.

Enquanto isso, Sá Pinto terá a semana para preparar o Vasco para o duelo contra o Santos, no domingo, em São Januário.