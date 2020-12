Richarlison dá assistência, mas Everton só empata com vice-lanterna da Premier League e se distancia dos líderes

O Everton parou na grande atuação do goleiro Pope, não saiu de um empate com o Burnley em 1 a 1 e manteve a má fase. A partida, válida pela 11ª rodada de Premier League foi realizada no Turf Moor, neste sábado (05/12). O brasileiro Richarlison deu uma assistência para o gol de Calvert-Lewin.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti, que chegou a ser a grande sensação do começo do Inglês, está na sétima posição, com 17 pontos. O líder da competição é o Tottenham, com 21, que tem um jogo a menos.

Os donos da casa abriram o placar logo aos três minutos de jogo. Após assistência de Ashley Westwood, Robbie Brady finalizou com o pé direito de fora da área no canto direito de Pickford.

Os visitantes tiveram uma grande chance de empatar com Calvert-Lewin, que finalizou de dentro da área, mas o goleiro Pope fez um milagre com as pernas e evitou o gol.

Delph sentiu uma lesão e foi substituído por André Gomes, aos 29 minutos.

O empate do Everton veio em uma jogada brasileira, aos 47. Allan roubou a bola no meio de campo e deu passe na esquerda para Richarlison, que cruzou rasteiro. Calvert-Lewin entrou correndo na área e completou, de carrinho, para o fundo das redes.

Aos cinco minutos do segundo tempo, James acertou um chute de fora da área de pé esquerdo no ângulo, mas Pope fez grande defesa e mandou a bola para escanteio.

Aos 37, Pickford fez uma linda defesa. Após cobrança de escanteio pela direita, subiu mais alto que a defesa do Everton e cabeceou a bola no chão, mas o goleiro pulou e espalmou para escanteio.

Burnley 1 x 1 Everton

GOLS: Burnley: Brady; Everton: Calvert-Lewin

BURNLEY: Pope, Ben Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Brownhill, Westwood, McNeil, Brady (Benson), Jay Rodriguez (Barnes) e Chris Wood

Técnico: Sean Dyche

EVERTON: Pickford, Mina, Keane, Godfrey, Allan (Tosun), Abdoulaye, Doucouré (Sigurdsson), Delph (Gomes), Iwobi, Calvert-Lewin, Richarlison e James Rodríguez

Técnico: Carlo Ancelotti.

Burnley recebeu o Everton pela Premier League Clive Brunskill/Getty Images

– O Everton venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos. Foram quatro derrotas, um empate e um triunfo.

– Pickford é o goleiro da Premier League que mais sofreu mais gols de fora da área nesta temporada: 5.

– O gol de Brady foi o mais rápido que o Everton sofreu em um jogo da Premier League desde novembro de 2017, quando foi vazado por James McArthur, do Crystal Palace, aos 51 segundos.

– Posse de bola: Burnley 41% x 59% Everton.

– Chutes ao gol: Burnley 8 x 13 Everton.