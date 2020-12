Richarlison ‘profetizou’ gol contra o Palmeiras: ‘O Ameriquinha está voando’

Revelado pelo América-MG, o brasileiro Richarlison segue acompanhando o ex-time mesmo na Inglaterra. No empate em 1 a 1 com o Palmeiras, inclusive, hoje atacante do Everton “profetizou” o gol marcado por Ademir no Allianz Parque.

O vídeo foi postado pelo jogador em suas redes sociais. Horas depois da eliminação de seu time para o Manchester United, na Copa da Liga Inglesa, Richarlison assistiu ao jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e gravou o momento do tento mineiro.

“Vai sair o gol do América, quer ver? Vai sair o gol do América aí… Se liga só. Agora. Rapaz, sou um gênio, doido. O Ameriquinha está voando. Tem que respeitar. Olha o Lisca aí”, disse ele, que brincou com o repórter da TV Globo Regis Rosing, acostumado a “prever” gols.

Ademir marcou o gol do 1 a 0 para o América-MG aos 21 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha do zagueiro Emerson Santos. No fim da etapa inicial, contudo, o Palmeiras chegou ao empate com Gustavo Gómez.

A igualdade deixou a vaga em aberto para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, em Minas Gerais. Quem vencer, avança à decisão. Um novo empate, por qualquer placar, levará a definição do finalista para os pênaltis.