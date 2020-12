Rick and Morty: os 10 melhores episódios da série de animação

Rick and Morty é uma série animada repleta de situações cativantes e personagens com nuances muito interessantes. Quando se trata de escolher um episódio favorito, a tarefa se torna bem desafiadora, pois há muitas possibilidades que transcendem a criatividade dos roteiristas e trazem mecanismos narrativos muito inovadores para as telas.

Há vários capítulos que acabam se destacando por diferentes razões. Depois de quatro temporadas e uma quantidade enorme de aventuras intergalácticas analisadas, nesta lista temos alguns capítulos que são bastante comentados e celebrados entre os fãs da produção.

10. “Total Rickall” (4º episódio da 2ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Nesse episódio temos uma visão geral do que os protagonistas fazem de melhor ao longo da série. Uma raça alienígena consegue convencer seus hospedeiros de que são seus melhores amigos, e essa ideia tem um desenvolvimento bastante cômico. Há diversos diálogos que se baseiam em falsas memórias muito engraçadas e um desfecho surpreendente.

9. “Meeseeks and Destroy” (5º episódio da 1ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Os Meeseeks, que são figuras sorridentes e completamente azuladas, tornaram-se ícones entre os fãs da série. Obviamente, uma de suas aparições não poderia ficar fora desta lista. Por mais que o roteiro tenha alguns problemas, há ainda a essência de Rick and Morty por ali, e promover isso não é uma tarefa fácil; logo, é um dos episódios mais interessantes que já foram exibidos na produção.

8. “Rixty Minutes” (8º episódio da 1ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Trazendo à tona uma trama completamente diferente de todas as que já haviam sido apresentadas até então, a série inovou com construções estilísticas e as relações de seus personagens expostas. Inclusive, foi a partir desse episódio que os espectadores viram que a série poderia ter muito apelo dramático e emocional, já que há muitos conflitos interessantes e diálogos imperdíveis.

7. “Rattlestar Ricklatica” (5º episódio da 4ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Depois de Morty ser mordido por uma cobra espacial, ele lança outra no espaço e acaba destruindo um planeta inteiro. Nesse erro, os espectadores são apresentados a uma aventura completamente diferente de tudo o que já foi visto: é um episódio focado no absurdo. Para quem está acostumado com os personagens, é um prato cheio quase impossível de não ser apreciado.

6. “Promortyus” (7º episódio da 4ª temporada)

Fonte: Adult Swim

De vez em quando, a série surpreende o público de forma avassaladora. “Promortyus” é um grande exemplo, focado em viagens no tempo, planetas destruídos, genocídios que teriam acontecido sem pretensões maiores e certa melancolia enraizada. As reviravoltas no roteiro são bem visíveis e conseguem deixar com os olhos vidrados na tela qualquer um que se propor a assistir.

5. “A Rickle in Time” (1º episódio da 2ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Abrindo os trabalhos para a 2ª temporada, o episódio se passa no meio do congelamento do tempo que encerrou o 1º ano. Nesse sentido, há algumas confusões evidentes entre as realidades paradoxais e os fluxos temporais infinitos, o que deixa marcado como a série se desenvolve de forma genial.

4. “The ABCs of Beth” (9º episódio da 3ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Escrito por Mike McMahan e dirigido por Juan Meza-León, esse episódio traz realidades alternativas e personagens bem desenvolvidos em narrativas ficcionais que ocorrem dentro das narrativas ficcionais. Parece complexo, mas essa proposição da série é o que faz dela um grandioso sucesso entre os espectadores.

3. “The Ricklantis Mixup” (7º episódio da 3ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Enquanto os personagens principais rumam a uma aventura em Atlantis, o público vê o cotidiano extraordinário na Cidadela dos Ricks. Há algumas histórias muito curiosas que no todo fazem sentido para aquilo que é apresentado até então. O episódio também adiciona novas camadas criativas para a posteridade.

2. “The Vat of Acid Episode” (8º episódio da 4ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Cada aspecto desse episódio merece admiração total por parte do público, pois novamente a criatividade dos roteiristas se sobressai. Para desenvolver uma trama simples, há muitas realidades alternativas para cada cena apresentada. Nesse mundo de novidades, há a inserção de elementos que, quando combinados, trazem inovações brilhantes.

1. “Pickle Rick” (3º episódio da 3ª temporada)

Fonte: Adult Swim

Por fim, um episódio que trouxe um misto de emoções para a audiência. A inventividade dos criadores transforma Rick em um picles e desenvolve uma narrativa a partir disso, trazendo discussões, críticas e outros assuntos para o cerne da questão. É definitivamente um dos melhores capítulos apresentados nessa animação tão inovadora.