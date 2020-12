Riot Games está produzindo MMO no universo de League of Legends

Através de suas redes sociais, Greg Street, vice-presidente de entretenimento da Riot Games, revelou que o estúdio está desenvolvendo um novo MMO ambientado no universo de League of Legends.

De forma discreta e sem grandes detalhes, Greg Street confirmou que seu mais “recente trabalho tem sido ajudar a desenvolver o universo de League [of Legends]” e que a Riot está prestes a lançar um “grande (alguns podem dizer enorme) jogo que muitos de vocês, e muitos Rioters, têm nos pedido para criar.” Além disso, o VP afirmou que atualmente seu time vem buscando a contratação de novos nomes do mercado de games para colaborar na produção do título.

I have news!

My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we’re going to need!

Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.

PS We’re hiring

— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020