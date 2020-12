Ritinha arma ‘bote’ para cima de Zeca e enfia aos pés pelas mãos · .

Para não ser desmascarada por bigamia, Ritinha (Isis Valverde) vai apelar para conseguir o divórcio de Zeca (Marco Pigossi) em A Força do Querer. A “sereia” da novela das nove abordará o caminhoneiro com Ruyzinho (Lorenzo Souza) no colo para tentar amolecer o coração do ex-marido. Porém, a estratégia não dará certo. Irado, ele ignorará o pedido, e Nazaré (Luci Pereira) dará um chega pra lá na paraense.

As cenas do novo plano da nora de Joyce (Maria Fernanda Cândido) irão ao ar a partir do próximo dia 25 no folhetim de Gloria Perez. O noivo de Jeiza (Paolla Oliveira) não quer saber de se separar legalmente da mulher que foi atrás de outro durante a festa do casamento deles.

Esperta, Ritinha aparecerá no bar de Nazaré em busca da assinatura de Zeca nos papéis do divórcio. Como ele fica bobo todo vez que vê Ruyzinho, ela aparecerá segurando o filho no colo e tentará convencer o ex-marido de que eles precisam da papelada para formarem suas famílias.

“Como gosta de ti!”, dirá a nortista, usando a criança como isca. “Daqui a pouco é Zeca que vai estar com os filhos dele aqui”, dirá a irmã de Abel (Tonico Pereira), sem saber que o bebê é filho do rapaz. “É, Zeca sempre foi doido para ter filho”, reforçará a amiga de Marilda (Dandara Mariana).

O noivo de Jeiza não ligará para os comentários da filha de Edinalva (Zezé Polessa) e decidirá sair do bar. “Não, espera! Tu não vais trazer o papel do divórcio assinado?”, perguntará Ritinha, revelando suas reais intenções com a visita. O motorista se negará a responder e ignorará a moça.

Ritinha usará o filho para se dar bem

Cheia de artimanhas

“Foi por isso que tu vieste, né, Ritinha? Pra pedir o divórcio!”, retrucará Nazaré, brava com a atitude da jovem. Marilda vai intervir na situação e explicará que, se Zeca conceder a separação à ex-amada, poderá se casar com Jeiza.

“Isso é problema dele! Ou és tu que tá querendo casar de papel passado, e não quer falar para o teu novo marido que tu é casada?”, retrucará a personagem de Luci Pereira se dando conta do golpe da “sereia”.

Acuada, Ritinha mentirá ao falar que não faz questão de casar oficialmente com o filho de Eugênio (Dan Stulbach). Porém, na verdade, ela já oficializou compromisso com o playboy quando estava grávida. “Então largue de mão!”, gritará Nazaré. Mais uma vez, a “sereia” não conseguirá dobrar Zeca.

