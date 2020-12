Ritinha baba por ‘boy magia’ e irrita Danilo com comparação · .

Danilo (Alexandre Borges) ficará incomodado com a chegada de um novo galã à mansão de Alma (Marieta Severo) em Laços de Família. Romeu (Paulo Zulu) será o personal trainer da ricaça e deixará a mulherada babando. Ritinha (Juliana Paes) ficará encantada pelo bonitão e chamará seu patrão de “franguinho”.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o bon vivant observará Romeu trabalhando com Alma na academia dentro da mansão e não gostará. Ele sentirá ciúme e inveja.

Ritinha chegará, servirá champanhe ao patrão e comentará: “Ai, que homem é esse, hein, seu Danilo?”. Ele censurará a empregada e desdenhará. “Não vejo nada demais. Acho até que eu sou mais bonito. Mais alto, mais forte do que ele”, afirmará o mulherengo.

“Ah, tá. O senhor perto dele é como um franguinho de leite”, debochará a funcionária. O mulherengo engasgará com um gole de champanhe e, irritado, retrucará: “Eu vou te mostrar o franguinho de leite e o que ele faz quando pega uma galinha d’angola que nem você”.

A empregada dirá que estava brincando e não quis ofender. Mas o playboy não vai querer mais saber de conversa e mandará ela trabalhar. Ele continuará observando o personagem de Paulo Zulu, com raiva, na novela escrita por Manoel Carlos e que foi ao ar pela primeira vez no ano 2000.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!