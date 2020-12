Ritinha vai parar em presídio em acerto de contas com Zeca · .

Zeca (Marco Pigossi) será seduzido e beijado por Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. Preso sob a acusação de tráfico de drogas, o caminhoneiro receberá a visita da “sereia” no presídio. Ela dará um jeito de ir lá escondida porque estará com medo de ir parar atrás das grades por bigamia na novela das nove da Globo.

A sequência está prevista para ir ao ar na próxima semana na reapresentação da história escrita por Gloria Perez. A filha de Edinalva (Zezé Polessa) será esculachada pelo ex-marido, mas usará seu charme, pedirá perdão e lembrará os momentos bons dos dois para sensibilizar o caminhoneiro.

Zeca finalmente colocará a raiva que guarda de Ritinha para fora ao vê-la implorando para não ser acionada na Justiça por se casar com Ruy (Fiuk) mesmo após ter oficializado uma união com o motorista na fictícia cidade de Parazinho, onde eles viviam no começo do folhetim.

“Tu vais me salvar, não vais? Zeca, tua advogada falou pra Marilda [Dandara Mariana] que tu vais me botar na cadeia, por conta de ter me casado no papel com o Ruy, tando casada contigo. Mas eu não sabia que não podia, Zeca”, falará a personagem de Isis Valverde.

“Eu que não vou empatar minha vida, ficar sem poder me casar de novo por causa de ti. Mandei ela tocar o processo mesmo! Tu vais te lascar”, avisará o caminhoneiro, com um sorriso no rosto. Zeca falará do namoro deles desde a infância e de ter perdido seu caminhão quando ela fugiu com o playboy no dia do casamento deles.

Ritinha vai se defender, jurará que não o traiu e afirmará que só fugiu com Ruy para não morrer. “Tava era me escondendo. Tava fugindo, não. Me perdoa, Zeca. Me perdoa”, pedirá a “sereia”.

Sedução em jogo

“Tu achas que eu não gosto de ti? Tu achas que eu não me lembro e não dou valor a tudo que a gente viveu lá em Parazinho?”, falará Ritinha, aproximando-se do ex-marido e partindo para um beijo ardente.

Ele não resistirá aos encantos de Ritinha. Depois, a cena continuará com a morena falando que Zeca ainda é doido por ela. Ele retrucará que foi só uma momento de fraqueza.

Porém, o caminhoneiro prometerá não dar entrada no processo contra Ritinha até sair da prisão. Sozinho em uma cela, Zeca ficará mexido ao se lembrar dos momentos de paixão que viveu com a ex-mulher. Enquanto isso, Jeiza (Paolla Oliveira) estará nos Estados Unidos sem saber que o rapaz foi preso injustamente quando tentava embarcar para encontrá-la fora do país.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!