Rival de Santos e São Paulo, Grêmio chega a 15 partidas de invencibilidade

Muito criticado e com atuações abaixo do esperado no início da temporada, o Grêmio se encontrou e vive uma ótima fase na temporada. O time de Renato Portaluppi alcançou a marca de 15 jogos de invencibilidade, e chega forte para enfrentar os paulistas Santos e São Paulo, pela Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

Ao todo, já são 1350 minutos em que a equipe não sabe o que é perder. Segundo dados levantados pelo SofaScore, o aproveitamento é de 86,6%, tendo conquistado 39 dos 45 pontos disputados. Foram 12 vitórias e três empates, com um total de 25 gols marcados e oito sofridos.



Foto: Divulgação/Grêmio

Os números e o bom futebol recolocaram o Grêmio na briga no Campeonato Brasileiro, onde o time já soma 37 pontos e pode chegar à terceira colocação na próxima rodada. Além disso, o ótimo momento rendeu as classificações para as quartas da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil, que serão disputadas ainda em dezembro.

A próxima partida do Tricolor Gaúcho será pelo Brasileirão, neste domingo, contra o Vasco. Os jogos contra o São Paulo estão marcados para os dias 23 e 30 de dezembro. As datas da Libertadores ainda serão definidas.