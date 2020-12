Rival do Palmeiras, River não é bicho-papão como o Boca e quase sempre significa título para brasileiros na Libertadores; veja o histórico

Após 21 anos, River Plate e Palmeiras vão duelar novamente numa semifinal de Conmebol Libertadores. A memória é mais agradável para os palmeirenses, que, além de terem o clube vitorioso em 1999, ainda recordam daquele ano como o do título inédito.

Uma semelhança com a atual edição é que o primeiro duelo foi no Monumental de Núnez e o segundo no Palestra Itália (hoje, reconstruído como Allianz Parque). O River venceu por 1 a 0, em casa, gol de Berti, e perdeu por 3 a 0, fora, com Alex (duas vezes) e Roque Júnior.

Por trás daquele jogo há uma escrita curiosa entre brasileiros e o River Plate na Libertadores. Cinco dos seis clubes nacionais que encontraram com o rival na fase mata-mata terminaram campeões. A exceção foi o Grêmio, vitorioso no confronto, mas não no torneio de 2002.

O mais recente caso de sucesso foi o Flamengo, que derrotou o River na final do ano passado, no estádio Nacional de Lima, no Peru, com uma virada épica por 2 a 1 nos instantes finais.

Em 1976, o Cruzeiro também derrotou o River na final da Libertadores, numa série de três jogos, com a partida decisiva jogada no estádio Nacional de Santiago, no Chile.

Entre as duas datas, estão ainda os casos de sucesso de Vasco, Palmeiras e São Paulo, que eliminaram o River nas semifinais das edições de 1998, 1999 e 2005, respectivamente, e foram campeões na sequência.

Do lado dos “hermanos”, duas vezes o River foi campeão ao eliminar brasileiros. Ambas em edições recentes. Em 2015, no primeiro sucesso no torneio sob o comando de Marcelo Gallardo, tirou o Cruzeiro nas quartas. Em 2018, foi o Grêmio na semifinal.

Houve outros anos em que também foi um pesadelo para equipes nacionais, como em 2003 e 2006, quando derrubou o favorito Corinthians, ambas as oportunidades pelas oitavas; 2019, passando pelo Cruzeiro na mesma fase; e neste ano, também nas oitavas, o Athletico-PR.

Ainda que alguns pensem que trata-se apenas de um conjunto de estatísticas, que nada pesa para confrontos que ainda vão acontecer, há algo de interesse para os aficionados: a Conmebol Libertadores é um dos torneios onde a tradição costuma jogar a favor.

Que o diga o rival do River Plate, o Boca Juniors, que ainda decide com o Racing quem será o último classificado para a semifinal da Libertadores, no próximo dia 23.

Mesmo neste ano, em que não vive seu melhor momento, o clube já tirou um brasileiro da competição, o Internacional, reforçando sua fama de “bicho-papão”. E se avançar terá como rival o Santos, de quem já perdeu um título (1963) e ganhou outro (2003).

Aliás, na história da Libertadores o Boca se deu melhor em 17 confrontos valendo pelo mata-mata (incluindo quatro finais) contra brasileiros, com apenas três revezes, em 20 duelos (duas finais e uma semifinal)