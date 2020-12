River derrota o Nacional em casa e consegue boa vantagem para a volta; veja a tabela da Libertadores 2020

Com gols de Montiel e Zuculini, o River Plate conseguiu uma boa vantagem para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores contra o Nacional (URU). Atuando no Estádio Libertadores de América, os Millionários enfrentaram a forte defesa do time uruguaio, mas conseguiu marcar os gols no segundo tempo. Agora, o River pode até perder por um gol de diferença ou até mesmo dois, caso venha a marcar gol(s), no Centenário, para avançar de fase.

Os jogos de volta das quartas de final da Libertadores já acontecem na próxima semana, assim como o primeiro confronto da disputa argentina entre Boca Juniors x Racing. Clique no link abaixo e fique por dentro.

