River Plate atropela Nacional e pega o Palmeiras na semi da Libertadores

O River Plate será o adversário do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, os argentinos foram até o Uruguai e golearam o Nacional por 6 a 2 para carimbar a vaga.

Depois de vencer por 2 a 1 no jogo de ida, disputado na Argentina, o River manteve a postura no Uruguai. Na primeira etapa, Jorge Carrascal, aos 28, e De la Cruz, aos 45, abriram boa vantagem para os Millonarios. Ainda antes do intervalo, Ayrton Cuogo diminui para os uruguaios.

No segundo tempo, Zuculini foi às redes logo aos cinco minutos, para dar ainda mais tranquilidade aos argentinos. Com missão complicadíssima para virar o placar, o Nacional até marcou outra vez, com Santiago Rodriguez, aos 9. Mas no decorrer da partida, o River voltou a mandar no jogo e transformou a vitória em goleada, com mais três gols de Borré, aos 21, 27 e 34 minutos.

Com a vaga assegurada, o River agora terá pela frente o Palmeiras. A primeira partida entre as equipes terá mando dos argentinos. Já o duelo decisivo será disputado no Allianz Parque, já que o Verdão tem a melhor campanha.