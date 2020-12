River Plate derrota Nacional em casa e sai na frente pelas quartas

O River Plate saiu em vantagem na partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Jogando na Argentina, a equipe derrotou o Nacional por 2 a 0 e agora precisa apenas de um empate para se classificar para as semifinais e seguir em busca do título.

Os dois times buscaram o jogo e criaram oportunidades na etapa inicial, mas as mais perigosas foram construídas pelos argentinos. Aos 38 minutos, Matías Suárez foi derrubado na área por Oliveros e o árbitro deu pênalti. Entretanto, Borré bateu no meio do gol e Rochet fez a defesa. Mais tarde, aos 47, Suárez fez bela jogada e marcou para os mandantes, mas foi identificado um impedimento no lance e o tento foi anulado, fazendo com que o primeiro tempo acabasse sem gols.

Segundo tempo

O cenário do confronto se manteve na etapa final, com as duas equipes atuando ofensivamente para sair na frente. Depois de chances de ambos os lados, o River abriu o placar aos 21 minutos, quando a bola bateu no braço de Laborda na área e o juiz marcou outro pênalti. Montiel foi para a bola, deslocou o goleiro e marcou o gol dos argentinos. O Nacional tentou pressionar no decorrer do jogo, mas Zuculini anotou mais um aos 50 e selou a vitória dos donos da casa.

Jogadores do River Plate comemorando gol contra o Nacional pela Libertadores Getty Images

A partida decisiva será realizada na próxima quinta-feira (17), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. O River pode perder por até um gol de diferença que se classifica às semifinais da competição.

Caso consiga a classificação, os comandados por Marcelo Gallardo chegarão à semifinal pela quarta vez seguida.