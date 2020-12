River Plate faz 8 a 2 no agregado em cima do Nacional e será o adversário do Palmeiras na semifinal

O River Plate começou a construir a vantagem na primeira etapa. E teve a vida facilitada com a expulsão do goleiro Rochet, logo aos 16 minutos. O jogador tentou impedir chegada de Borré e deixou a sola em Matías Suárez.

Praticamente dez minutos depois, o River abriu o placar. O colombiano recebeu pela esquerda, cortou para a direita e acertou chute no ângulo.

Mesmo com um a menos, o Nacional respondeu um minuto depois. Bergessio recebeu cruzamento na área e cabeceou para fora.

O final da primeira etapa foi emocionante, com um gol para cada lado. Aos 44, De La Cruz recebeu na entrada da área e acertou o ângulo de Mejía. Aos 45, Cougo diminuiu. O meia recebeu e tocou na saída de Armani.

O River Plate voltou para a segunda etapa com tudo e logo aumentou o placar. Aos quatro minutos, Zuculini recebeu após chute de Matías Suárez e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Os comandados por Marcelo Gallardo chegaram a ampliar ao cinco com Borré, mas foi ivalidado por impedimento. Aos sete, o atacante voltou a aparecer colocando bola na trave.

O Nacional voltou a diminuir aos nove. Santiago Rodríguez, um minuto depois de entrar, fez bela jogada e tocou na saída de Armani.

De La Cruz, aos 13, quase fez seu segundo na partida. Em bela cobrança de falta, o meia colocou no ângulo, mas Mejía voou e espalmou.

O Nacional não se entragava. Mesmo com um a menos, o Tricolor ía ao ataque. Oliveros, após cobrança de escanteio, cabeceou na trave.

O River fez o quarto aos 21. Casco recebeu de Matías Suárez e cruzou. Borré recebeu e só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes.

O quinto veio aos 27. Mais uma vez com Borré. O atacante colombiano aproveitou falha do zagueiro Vinicius após cruzamento e fez o seu segundo na partida.

Borré está impossível e marcou o hat-trick na partida. Após novo cruzamento, o atacante, livre, empurrou para as redes.

Com a goleada, o River Plate avançou à semifinal da Conmebol Libertadores pelo quarto ano consecutivo. Agora, os comandados por Marcelo Gallardo enfrentarão o Palmeiras.

GOLS: Nacional: Cougo e Santiago Rodríguez; River Plate: Carrascal, De La Cruz, Zuculini e Borré (3x)

NACIONAL: Rochet; Laborda, Orihuela e Oliveros; Trezza (Mejía), Martínez (Cartagena), Neves e Cougo (Vinicius); García, Chory Castro (Santiago Rodríguez) e Bergessio (Lores). Técnico: Jorge Moreno

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Rojas, Díaz e Angileri (Pratto); Zuculini (Casco), Ponzio (Sosa) e De La Cruz; Suárez (Álvarez), Carrascal (Rollheiser) e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo

