Riverdale 5ª temporada: Archie e amigos vivem baile de formatura (FOTOS)

A The CW está preparando um baile de formatura para janeiro de 2021, e Archie e seus amigos são os convidados para a cerimônia. A emissora divulgou as primeiras imagens oficiais da 5ª temporada de Riverdale, que mostram os colegas aproveitando a formatura trajando elegantes vestidos e smokings.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: TV Line

O episódio com o baile de formatura dos alunos da Riverdale High estava programado para ir ao ar ainda no final da 4ª temporada, no entanto, devido à pandemia, a season finale foi antes do previsto.

Apesar do adiamento, finalmente poderemos conferir nossos casais favoritos aproveitando a festa — com direito a uma lenta dança entre Archie (KJ Apa) e Veronica (Camila Mendes).

Nas imagens, também podemos ver um abraço amoroso entre Cheryl e Toni. Enquanto isso, Kevin e Fangs parecem preparar um brinde para todos os adolescentes — incluindo K. O. Kelly (Zane Holtz), personagem do spin-off Katy Keene.

A imagem é a confirmação visual do crossover entre as séries, que o showrunner Roberto Aguirre-Sacasa já havia divulgado anteriormente.

Para fechar, temos os pais de Veronica, Hiram e Hermione em uma dança ao lado de FP e Alice.

Confira todas as fotos divulgadas pela The CW:

Vale lembrar que a nova temporada terá um salto temporal no qual os personagens deixarão de ser adolescentes. Eles se reunirão novamente anos após serem separados pela faculdade.

A 5ª temporada de Riverdale estreia no dia 20 de janeiro, numa quinta-feira, no canal de TV norte-americano The CW.