Riverdale: gravidez de atriz será incorporada na 5ª temporada da série

Em uma publicação recente no Instagram, a atriz Vanessa Morgan, que interpreta a personagem Toni Topaz na série Riverdale, revelou que sua gravidez será incorporada na 5ª temporada da série.

“Oficialmente de licença maternidade”, escreveu a atriz na legenda de uma foto na qual, sorridente, abraça sua barriga de grávida. “Me sinto extremamente grata pelos produtores e também ao showrunner por serem tão complacentes e por colocarem minha gravidez na série”, acrescentou.

Vanessa Morgan também brincou na publicação, dizendo que se sentia orgulhosa por conseguir trabalhar ao longo dos nove meses de gestação. “Agora é hora de ter um bebê”, completou ela.

A atriz de 28 anos integrou o elenco de Riverdale durante a 2ª temporada. Toni Topaz entrou na Riverdale High após o fechamento da Southside High, de onde já conhecia Jughead Jones (Cole Sprouse). Na série, a personagem se envolve romanticamente com Cheryl Blossom (Madelaine Petsch).

A gravidez da atriz foi anunciada em julho, quando Riverdale ainda estava em hiato. Vale lembrar que a 4ª temporada da série acabou sendo encerrada antes do previsto, na The CW, por conta da pandemia do coronavírus e sem a conclusão de três episódios.

Já foi anunciado que a 5ª temporada de Riverdale vai começar exibindo esses episódios pendentes para só depois desenvolver seus novos eventos. Além disso, membros do elenco, que haviam se despedido anteriormente, retornarão de forma temporária para a série.

A série ainda é protagonizada por KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Casey Cott, Mark Consuelos, Charles Melton, Erinn Westbrook e Mädchen Amick.

Os novos episódios estão previstos para estrearem em 20 de janeiro de 2021 pela The CW. Não perca!