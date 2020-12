Rizek critica Neymar por promover ‘festança’ durante a pandemia: ‘Ele não está à altura do futebol que joga’

O apresentador André Rizek criticou Neymar após informações de que o jogador fará uma grande festa de fim de ano para centenas de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. Rizek citou o comportamento de figuras importantes do esporte e lamentou o fato de Neymar “não estar à altura do futebol que joga”.

– Sabem o que Messi, CR7, Hamilton e Lebron têm em comum? São referências mundiais em seus esportes. Mais que isso. São exemplos. Nenhum deles é notícia por promover festança para centenas de pessoas nessa pandemia. Lamento por Neymar não estar à altura do (genial) futebol que joga – postou Rizek em sua conta no Twitter nesta manhã.

A notícia de que Neymar iria promover uma festança de dias de duração em Mangaratiba gerou críticas nas redes sociais. Após a repercussão negativa, uma agência confirmou que iria realizar um evento de fim de ano na Costa Verde, mas sem citar o craque.

