RJ: Escolas oferecem descontos para alunos que não voltarem às aulas presenciais

Algumas escolas de educação infantil do Rio de Janeiro vão continuar oferecendo desconto para pais que decidirem pelo ensino remoto durante a pandemia.

De acordo com o jornal Extra, há instituição de ensino que dispõe de até 50% de desconto àqueles que comprovarem que não possuem condições de arcar com as mensalidades.

Segundo organizações do segmento, creches e as escolas de educação infantil sofreram um grande baque econômico com o cancelamento de inúmeros alunos. Muitos deles foram transferidos para instituições públicas ou ficarão sem matrícula até quando houver a necessidade de distanciamento social.

Em contrapartida, a folha de pagamento dos funcionários, assim como os custos operacionais das escolas permaneceram iguais. Desse modo, muitas delas preferiram nem reajustar o valor das mensalidades para 2021. Afinal, buscam não perder mais estudantes nesse período.

Caso a caso

De acordo com o diretor da escola Oga Mitá, Aristeo Leite Filho, “a mensalidade teve reajuste zero em função da pandemia. Além disso, a gente tem uma política de proteção social para as famílias que estão passando por dificuldades. No ensino infantil, vamos oferecer descontos de até 50%, dependendo da situação específica do aluno”.

Ele diz que isso não ocorrerá no caso das séries do ensino médio e fundamental. “Não há preço diferenciado para aqueles que permaneceram em casa. Mas buscamos entender a situação da família e avaliamos caso a caso. Assim, não há o critério se o aluno vai assistir às aulas de forma presencial ou remota, mas da situação financeira dos pais”, explica.

Também há escolas sem desconto

No colégio e curso Tamandaré, os alunos do ensino fundamental e médio não terão descontos ou preços diferenciados, ainda que a opção da família seja a permanência do estudante com atividades remotas, sem carga horária presencial. De acordo com o Antônio Henrique de Souza, diretor da escola, os custos de manutenção da escola não foram reduzidos, e será preciso oferecer a qualidade de ensino ainda que à distância. Segundo ele, somente nos cursos preparatórios para vestibular ou pré-militar, a mensalidade para alunos à distância terá preço diferenciado:

“Nossos custos não mudaram absolutamente nada. Por isso, não justifica aplicar descontos. Somente os cursos preparatórios exclusivamente on-line são bem mais baratos. No presencial, a mensalidade custa em torno de R$ 500 (dependendo da unidade do aluno), e à distância, R$ 150. Mas isso é pela quantidade de alunos. Na turma presencial, eu tenho poucos alunos na sala, e no curso preparatório à distância tenho muito mais”, justifica Souza.