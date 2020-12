Roberto Carlos denuncia tentativa de golpe no Projeto Emoções · .

Roberto Carlos denunciou uma tentativa de golpe do Projeto Emoções 2021. A equipe do cantor publicou uma mensagem no Instagram alertando que criaram uma página fake na mesma rede social na tentativa de usar a identidade do artista para enganar e tirar dinheiro das pessoas.

No aviso feito na página oficial de Roberto Carlos, ele explicou o golpe. “Atenção! Conta fake usando a mesma identidade do Projeto Emoções. Cuidado! Está pedindo códigos enviados por WhatsApp aos seguidores”, disse.

Além do aviso, o cantor pediu ajuda dos seguidores, ao solicitar que eles também denunciem a página falsa. “Foi feita a denúncia junto ao Instagram. Denuncie você também”, solicitou ele, em post que foi feito nesta semana.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores do rei avisaram que foram contatados pela página fake e como na mensagem havia muito erro de português, desconfiaram e bloquearam.

“Um absurdo isso, eu recebi no Instagram e achei que era fake. Bloqueei e exclui. Tinha muitos erros de português. Roberto Carlos, um abração meu rei”, escreveu a fã Marionice Franco.

A equipe de Roberto está vendendo pacotes para o Projeto Emoções 2021, que está previsto para acontecer de 09 a 13 de junho na Praia do Forte, na Bahia. Os shows, que serão em comemoração ao Dia dos Namorados, custam a partir de R$ 4,4 mil por pessoa.

Confira o alerta abaixo:

Especial Roberto Carlos na Globo

Pelo segundo ano consecutivo, a Globo não vai gravar uma edição do Roberto Carlos Especial. A decisão de trocar um inédito por uma reprise em 2020 partiu de um pedido do próprio cantor, que foi atendido pela emissora.

A Globo colocará no ar em 22 de dezembro a reprise do show do “rei” de 2011, produzido em Jerusalém. A única possibilidade devido à pandemia seria fazer uma live nos estúdios de Roberto Carlos, mas esse formato já foi exibido pela emissora duas vezes neste ano.

Além disso, o próprio cantor sugeriu a transmissão da apresentação em Israel, que já foi exibida uma vez em TV aberta. “O especial, capturado em 3D com direção artística de Jayme Monjardim, chegou a ser exibido nos cinemas no ano passado e terá sua primeira reexibição na TV desde 2011”, disse a Globo, em nota.