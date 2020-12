Roberto Natel entra com pedido de recontagem de votos para conselho do São Paulo

Nesta terça-feira, o candidato à presidência do São Paulo, Roberto Natel, entrou com um pedido de recontagem dos votos para o conselho do clube. A chapa de Natel conseguiu apenas 27 cadeiras, contra 73 de seu adversário, Júlio Casares. A alegação é de que as medidas tomadas por conta da pandemia afetaram diretamente o resultado das eleições.

Uma das mudanças na votação deste ano foi a permissão de que as cédulas fossem distribuídas antecipadamente, o que fez com que o voto deixasse de ser secreto, na visão da chapa de Natel. O candidato entende que isso pode ter influenciado a escolha. Além disso, alegou problemas de contagem durante a apuração, algumas pausas e que três conselheiros tiveram menos votos computados do que mostrava anteriormente.

Entendendo que estes fatos podem ter alterado o resultado, a chapa entrou com o pedido. Cabe agora ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a decisão de acatar ou não a solicitação.

Confira o documento enviado pedindo a recontagem dos votos



Foto: Divulgação