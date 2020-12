Robinho sofre nova derrota na Justiça e pode ser preso por estupro na Itália · .

O Tribunal de Apelo de Milão, na Itália, negou o recurso apresentado pela defesa do Robinho e manteve a condenação a nove de prisão por violência sexual em grupo em segunda instância nesta quinta-feira (10). O atleta permanecerá em liberdade, pois tem direito a recorrer para a terceira e última instância da Justiça italiana. Se não conseguir reverter o entendimento dos magistrados, ele poderá ser preso.

O ex-Santos foi sentenciado pela primeira vez em 2017, quando ainda jogava pelo Atlético-MG. O ato analisado ocorreu em 2013, em Milão, na Itália, época em que defendia o Milan. Segundo a decisão, Robinho teria participado de um estupro coletivo contra uma jovem de origem albanesa em uma boate. Além dele, o amigo Ricardo Falco também enfrenta a mesma acusação.

Agora, a defesa do jogador e de Falco devem entrar com um último recurso na Corte de Cassação, terceira e última instância da Justiça da Itália, equivalente ao STF (Supremo Tribunal Federal) no Brasil.

Ele continua em liberdade e tem a “presunção da inocência” até o processo transitar em julgado (ser finalizado completamente). O próximo julgamento pode acontecer só daqui a três anos.

Em outubro, Robinho chegou a ser anunciado como reforço do Santos, mas após uma pressão forte da imprensa e de torcedores, o clube voltou atrás e desistiu de contratar o atleta de 36 anos.