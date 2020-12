Robinho usou termos baixos ao falar de vítima de estupro e aconselhou amigo a voltar ao Brasil para evitar prisão, revela site

Robinho usou palavrão e termo baixo ao falar de vítima e ainda aconselhou o amigo Ricardo Falco, assim como ele condenado em segunda instância pela Justiça italiana pelo crime de estupro coletivo, a deixar a Itália e voltar ao Brasil para evitar qualquer chance de ser preso. É o que revelou o portal UOL nesta sexta-feira (11), após ter acesso a um trecho inédito das gravações de conversas do jogador que constam do processo.

“Cara, você quer um conselho? Não vai nem lá, volta pro Brasil, pelo menos tu não fica em cana (risos)”, afirmou o atleta de 36 anos.

As conversas às quais o site teve acesso são transcrições de chamadas por telefone feitas entre Robinho e alguns amigos envolvidos no crime. Destes, apenas Robinho e Falco respondem pelo ocorrido, pois os outros já estavam fora da jurisdição italiana quando o processo começou.

Ao falar da possibilidade de ser chamado a depor sobre o crime, ocorrido em 2013 em uma boate em Milão, o jogador usou termos baixos para se referir à vítima, uma mulher albanesa de 23 anos.

“Se os caras mandarem eu ir lá depor vai ser f…, vou falar o que pra minha nega? […] Vou lá depor pra quê? Oito cara rangaram a mina […]. Ó que fase que eu tô”, disse Robinho em ligação com um amigo.

Segundo o portal, a transcrição desta conversa foi anexada ao processo em 18 de novembro.

Robinho e Rodrigo Falco foram enquadrados no artigo “609 bis” do código penal italiano, que caracteriza a participação de duas ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual, forçando a vítima em questão a manter relações sexuais por conta da inferioridade “física ou psíquica”. No caso, a albanesa estava “completamente bêbada”, de acordo com depoimento da própria vítima.

Mesmo com a condenação a 9 anos de prisão confirmada pela Corte de Apelação de Milão, na quinta-feira (10), o caso ainda não está finalizado. A defesa recorrerá à Corte de Cassação, equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil.

Os réus só poderão ser decretados como culpados caso sejam condenados nesta última instância.