Robôs da Boston Dynamics dançam ao som de ‘Do You Love Me?’ [vídeo]

Os robôs da Boston Dynamics são capazes de subir escadas, fazer Parkour, lavar pratos, desviar de obstáculos, explorar diferentes tipos de terrenos e muitas outras coisas. Dançar é também uma das diversas habilidades que eles possuem, como revela o vídeo divulgado pela empresa nesta terça-feira (29).

Na gravação que celebra o fim de 2020 e a chegada do ano novo, o humanoide Atlas, o cão-robô Spot e o robô de carga Handle mostram que também têm talento para a dança, sacudindo o “esqueleto” ao som de Do You Love Me?, clássico da década de 1960 gravado pela banda The Contours.

A exibição começa com Atlas e seus movimentos contagiantes, como se fosse um dançarino profissional. Pouco tempo depois, ele ganha a companhia de Spot com seus passos cheios de sincronia. Por fim, é a vez de Handle entrar na brincadeira, cheio de coreografias e malabarismos. Veja o trio em ação no vídeo abaixo:

Essa dança dos robôs da Boston Dynamics fez bastante sucesso nas redes sociais. Uma das pessoas que comentou sobre ela foi o CEO da Tesla Elon Musk. Em seu perfil no Twitter, ele disse que a exibição não foi feita em computação gráfica (CGI), provavelmente se referindo aos movimentos bastante realistas.

Spot tem experiência na dança

A dança de fim de ano não foi a primeira vez que um robô da empresa, agora pertencente à Hyundai, exibiu seus dotes artísticos. Em 2018, o cão-robô da marca apareceu dançado em um vídeo mais curto, enquanto tocava a canção Uptown Funk, de Mark Ronson e Bruno Mars.

Os passos de Spot foram elogiados na época, mas a gravação mais recente mostra que as máquinas evoluíram bastante, desde então, conseguindo apresentar movimentos cada vez mais realistas.

Enquanto os modelos Atlas e Handle ainda são protótipos de pesquisa, o Spot já está à venda. Ele custa a partir de US$ 74,5 mil, o equivalente a R$ 388 mil pela cotação do dia, em conversão direta.