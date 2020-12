Rococó: Veja principais características do movimento

O Rococó foi um movimento artístico desenvolvido no continente europeu no século XVIII. Surgiu em 1700 em Paris na França, buscando a sutileza em contraposição aos excessos e riquezas do Barroco.

Ademais, o Rococó espalhou-se pelo velho continente e no mesmo século chegou à América, suas características estiveram presentes na pintura, música, escultura e arquitetura.

A saber, rococó tem origem francesa, através do termo “rocaille” que refere-se a um tipo de decoração de jardim em formato de conchas.

Características do Rococó

Para muitos o rococó é uma variante do Barroco, contudo, veja as principais características do movimento:

Utiliza cores luminosas e suaves, em contraposição às cores fortes do Barroco.

Modelo artísticas que realça as linhas leves, mais sutis e delicadas

Utiliza-se linhas curvas em formatos de concha

Usa temas relacionados à natureza como: Pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, entre outros

Aborda temas relacionados à vida cotidiana e as relações humanas

Representação da vida macular aristocrata

Telas sem influências religiosas com exceção do Brasil

Tenta refletir coisas refinadas, agradáveis, sensuais e exóticas

Estilo

A saber, o estilo do rococó na arquitetura se deu pelas grandes aberturas para a entrada de luz. Já as esculturas foram feitas em tamanhos menores, através de figuras isoladas, além da utilização de materiais como gesso e madeira.

As pinturas buscavam retratar o cotidiano das elites europeias no século XVIII, através de curvas leves e delicadas, feitas com cores suaves, principalmente os tons pastéis.

Movimento no Brasil

Diferentemente do que aconteceu na Europa, quando o rococó chegou ao Brasil também no século XVIII ele teve influência de temas religiosos, sobretudo nas obras arquitetônicas.

As arquiteturas inspiradas no rococó podem ser encontradas sobretudo nos estados de Minas Gerais, Belém e Pernambuco.

A saber, o artista Aleijadinho além de participar do Barroco, também representou o rococó no Brasil.

Principais artistas

A seguir, veja a lista com os principais artistas do período:

François Boucher: pintor francês

Nicolas Pineau: escultor e arquiteto francês

Jean-Antoine Watteau: pintor francês

Juste Aurèle Meissonnier: escultor, pintor, arquiteto e designer franco-italiano

Pierre Lepautre: escultor francês

Johann Michael Fischer: arquiteto alemão

Johann Michael Feichtmayr: escultor alemão

