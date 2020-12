Rodrigo Caetano anuncia saída do Internacional ao final do ano

O diretor executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, não vai seguir no clube na próxima temporada. O dirigente anunciou nesta quarta-feira que deixará o Colorado ao término do seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano.

“Cheguei ao clube em maio de 2018 e, no âmbito esportivo, buscamos e conseguimos na maioria das vezes, sermos competitivos em tudo o que disputamos. Sabemos que nos faltou a conquista, mas hoje o Inter está hoje mais próximo dos títulos por todo o trabalho que foi desenvolvido nos últimos anos”, declarou Rodrigo em coletiva.

“Saio com o sentimento de ter honrado o convite que me foi feito lá em 2018. Todos vamos cometer erros durante nossa trajetória, mas saio com a consciência tranquila de sempre ter preservado os interesses do clube. Tenho certeza que o Inter seguirá seu caminho de evolução. Com a base desse elenco, somado aos jovens, que serão cada vez mais protagonistas, tem totais condições de seguir lutando até o final pelo Brasileirão dessa temporada”, acrescentou.

O executivo fez agradecimentos a dirigentes, treinadores e jogadores e avaliou seu trabalho na administração do Inter. Além disso, destacou as melhorias implementadas no CT Parque Gigante e o aproveitamento dos jovens das categorias de base.

Rodrigo Caetano deixa o Colorado sem um destino definido. O diretor chegou a ser tratado como alvo do São Paulo, mas as negociações esfriaram após protestos da torcida.