Rodrigo Caetano negocia com o São Paulo, mas está na mira de outros dois clubes da Série A

Atual diretor executivo do Internacional, Rodrigo Caetano está na mira do São Paulo para a próxima gestão do clube, que terá início em 2021 sob o comando de Julio Casares.

Porém, além do Tricolor, outros dois times da Série A sonham com o cartola para a próxima temporada. Tratam-se de Vasco e Bahia.

O ESPN.com.br apurou a informação com fontes ligadas ao próprio diretor na manhã desta segunda-feira.

Caetano tem conversas com o São Paulo. Porém, a permanência de Raí como coordenador técnico até fevereiro de 2021 ainda deixa em aberto como será a nova diretoria de futebol do clube paulista.

Recentemente, Muricy Ramalho, ídolo do clube, aceitou o desafio de trabalhar no futebol da equipe a partir do ano que vem.

Além do São Paulo, o novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, também pensa em contar com Rodrigo Caetano para o futebol do clube em 2021 e abriu conversas com o dirigente, mas ainda sem realizar nenhuma oferta formal ao cartola.

Por fim, o Bahia, que de acordo com apuração da reportagem, não deve ter Diego Cerri à frente do futebol em 2021, também estuda a possibilidade de contar com Caetano para a próxima temporada.

Momentaneamente, Rodrigo Caetano ainda trabalha na direção do Internacional, que elegeu Alessandro Barcellos como novo presidente na última semana. A tendência é que o dirigente não permaneça no Colorado para a temporada 2021.