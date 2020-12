Rodrigo Marino vê Santos em ‘hemorragia financeira’, aposta em nova arena e revela acordo encaminhado para usar estádio na capital

Após o mandato do triênio 2018-2020, em sua maioria gerido por José Carlos Peres, e que recentemente conta com Orlando Rollo como figura administrativa principal, o Santos conhecerá neste sábado, 12 de dezembro, aquele que será o seu presidente pelos próximos três anos.

O ESPN.com.br conversou com cada um dos seis candidatos ao pleito em entrevistas por vídeo. Todos responderam às mesmas perguntas da reportagem. A apresentação de cada concorrente será feita por escrito, em primeira pessoa.

Em seguida, falam sobre a dívida do clube, avaliam a gestão Peres, opinam sobre relação entre Vila Belmiro e a construção de uma nova Arena, e explicam seus planos para o futebol do clube.

Veja abaixo a entrevista completa com Rodrigo Marino:

“Sou Rodrigo Marino, tenho 46 anos. 43 anos de associado do Santos Futebol Clube. Sou administrador de empresas, com formação de admiração de empresas com comercio exterior, MBA em gestão estratégica de negócios. Tenho uma formação militar, que considero como uma formação academia, de seis anos no Exército, onde sou Primeiro-Tenente da Reserva. Atuei por seis anos nas Forças Armadas.

Estou no mercado de transportes de valores e logística há 20 anos. Um mercado que tem uma operação bastante complicada, delicada, por transportar valores, sempre em empresa de grande porte e multinacionais, ocupando posições de liderança, cargos de gestão, comandando grandes grupos e lidando com grandes orçamentos.

No Santos Futebol Clube estou no meu quinto mandato do Conselho Deliberativo, tive posição no Conselho Gestor na administração Modesto Roma por seis meses, quando tomei a decisão de me afastar por não concordar em como o presidente estava conduzindo o clube.

No Conselho Deliberativo já ocupei posição na Comissão Fiscal em 2011. E nesse último triênio estive à frente de outras duas comissões: que investigou o cadastro de sócios na secretaria social e a que analisou o emprego do recurso da venda do atleta Rodrygo Góes. Tenho amplo conhecimento do clube pode estar dentro diretamente há mais de dez anos”

Gestão Peres e a transição com Orlando Rollo

Dívidas e saída financeira para o Santos

Relação Vila Belmiro x nova Arena

Propostas para a gestão do futebol

