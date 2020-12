Rogério Ceni perde Arão por lesão e quebra a cabeça para armar o meio-campo

O Flamengo tem uma baixa para a partida contra o Santos, no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro: Willian Arão.

O volante sentiu dor no músculo posterior da coxa de direito durante a atividade da última quarta-feira e preocupou. Fez exame nesta quinta-feira e foi diagnosticado com uma lesão no local.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nesta quinta-feira, o clube carioca divulgou nas redes sociais o boletim do atleta. Arão segue tratamento para voltar o quanto antes.

Sem Thiago Maia e Arão, ambos lesionados, o Flamengo conta com Diego e João Gomes para a função. O garoto revelado na base atuou contra o Racing quando o camisa 5 foi deslocado para a zaga e é favorito, já que o camisa 10 ainda não está no auge da forma física.

De resto, Rogério Ceni deve contar com o retorno de Gabigol, ausente desde a partida de ida contra o Racing por conta de um desequilíbrio muscular.

O camisa 9 fez apenas três jogos sob o comando de Rogério Ceni e anotou dois gols. Na última partida em campo, contra os argentinos, ele ficou em campo durante 57 minutos.

Na terceira colocação, com 42 pontos, o Flamengo vê o São Paulo na liderança com 50 pontos. No entanto, os cariocas estão com um jogo a menos na tabela.