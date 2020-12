Rogério Micale é demitido do Paraná após sofrer goleada em casa para o Vitória

Líder da Série B no começo da temporada, o Paraná se perdeu e se aproximou da zona de rebaixamento. Esta situação resultou em mais uma mudança de treinador. Após um mês de trabalho, Rogério Micale deixa o comando do Tricolor. A demissão foi confirmada depois da goleada por 4 a 1 sofrida contra o Vitória, em casa.

Além do treinador, o auxiliar Jussãn Lara também foi demitido. Ao todo, foram apenas seis jogos da dupla à frente do clube, sem nenhuma vitória. O Paraná segue em queda livre na competição. Atualmente ocupa a 15ª colocação com 29 pontos, com cinco de distância para a zona do rebaixamento.

Comunicamos que o técnico Rogério Micale e o auxiliar Jussãn Lara não fazem mais parte da Comissão Técnica paranista. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (02/12). 🖥️ https://t.co/PtMYBo8QH3 pic.twitter.com/MtUWNHhzi2 — Paraná Clube (de 😷) (@ParanaClube) December 2, 2020

No início da temporada, o esperava-se uma briga forte pelo acesso e até título da equipe paranaense. O clube ainda não definiu quem será o próximo técnico para tentar tirar o time da atual situação.