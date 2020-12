Romarinho diz que espera voltar em breve para o Corinthians

Romarinho tem contrato com o Al-Ittihad até o fim de junho de 2022. Mesmo assim, o atacante não esconde o desejo de defender o Corinthians novamente.

Durante um depoimento à Corinthians TV, o atacante relembrou a conquista da Copa do Libertadores da América, em 2012, em cima do Boca Juniors. O então camisa 31 marcou o gol corintiano que garantiu o empate por 1 a 1 na Bombonera.

“Eu me lembro como se fosse hoje, tem foto minha no vestiário sentadinho, todo mundo pulando e eu bem quietinho, tinha acabado de chegar. Bem envergonhado, pensando comigo mesmo que sempre tinha sonhado jogar em time grande. Fiz gol em final de Libertadores. Isso marcou minha vida. Douglas e Liédson olharam para mim e falaram que eu nem sabia o que tinha feito”.

Na sequência, emendou.

“Eu espero voltar em breve para minha casa. Timão! Voltar e ganhar mais uma Libertadores”.

Romarinho completou 30 anos no último dia 12. Pelo alvinegro, ele fez 141 jogos, marcou 25 gols e notabilizou também por ser carrasco do Palmeiras nos Derbys. Além daquela Libertadores, Romarinho foi campeão Mundial no mesmo ano e ajudou o time a ganhar o Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013.