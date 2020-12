Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo e Salah disputam prêmio de melhor jogador do século

Com mais de oito milhões de votos, o prêmio Dubai Globe Soccer Awards vai eleger o melhor jogador do século XXI por votação popular. Os participantes escolheram como finalistas os atletas Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo e Salah.

O jornal Marca, da Espanha, é um dos meios de comunicação responsável pela organização da premiação. Entretanto, será a primeira vez que este tipo de troféu terá única e exclusivamente a decisão do público. Este fato acaba fazendo com que alguns países mais engajados, como o Egito, cheguem fortes para conquistas os prêmios.



Foto: Reprodução

Outra categoria que teve um finalista inusitado, e que mostrou a forte participação dos egípcios na votação , foi a de melhor clube do ano. Os candidatos são Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Al-Ahly, do Egito.

Além destas categorias, os fãs poderão votar no jogador, treinador e clube do ano e do século. Os vencedores serão anunciados no dia 27 de dezembro.