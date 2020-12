Ronaldo ‘Fenômeno’ lembra relação com Maradona, conta anedota e lembra última conversa entre eles

Diego Maradona faleceu na última quarta-feira (25), aos 60 anos, e deixou uma legião de fãs e amigos órfãos de suas histórias e lembranças. Um desses fãs e amigos é o brasileiro Ronaldo ‘Fenômeno’.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça (1°) para falar sobre o futuro do Real Valladolid, clube em que é acionista, o ex-camisa 9 da seleção brasileira relembrou algumas histórias que teve com o craque argentino, incluindo uma anedota curiosa.

“Uma das primeiras vezes que ele veio a Madri para me visitar e assistir a um jogo, jantamos. Diego usava dois relógios e a lenda dos seus relógios era que ele não conseguia se mover sem eles. Eu perguntei por que os dois relógios e ele me disse que a filha dela tinha lhe dado os dois relógios e desde então ela nunca mais os tirou”, contou.

“No final do jantar, ela tirou um e me deu. Eu não quis aceitar, mas ela ficou brava e eu acabei aceitando. Vou ficar com ele por toda a minha vida. um gesto de sua generosidade e gentileza”, completou.

Além disso, Ronaldo também falou sobre a última conversa que teve com Maradona e confessou que já não falava com o amigo há três meses.

“Perguntei-lhe sobre um jogador dele, um meio-campista. Ele me disse maravilhas. Eu disse a ele o que ele estava fazendo e ele achou que era fantástico. Ele sempre quis me ajudar”, finalizou.