Em entrevista por telefone, o prefeito eleito de Penedo Ronaldo Lopes, anunciou no programa Realidade da Penedo FM, que tem como âncora o vice-prefeito João Lucas, o nome de mais quatro novos secretários municipais que irão compor o governo a partir de 1º de janeiro de 2021.

Ronaldo explicou que não há uma demora em divulgar os nomes do primeiro escalão, o que aconteceu é que devido a pandemia, que fez com que as eleições fossem em novembro, restou apenas 45 dias para transição para que equipe fosse escolhida.

Ele tratou de falar logo o nome dos novos secretários, são eles:

Três continuam

Secretário Municipal de Infraestrutura – Valmir Lessa



Secretária Municipal de Ações Estratégicas Governamentais – Marcela Lopes



Secretário Municipal Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH – Gustavo Alencar



Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agricultura –Dr. Pedro Felipe





Dr. Pedro Felipe é advogado, uma indicação do vice-prefeito eleito João Lucas. Ele é peça nova na administração a partir de 2021.

Os chefes das pastas da Educação, Saúde e Ação Social serão divulgados somente na próxima semana.