Ronaldo ou Messi? Juventus rememora postagem de ‘melhor da história’ e provoca Barcelona

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi voltaram a duelar nesta terça-feira (8), após mais de dois anos sem embates diretos, desde quando o português trocou o Real Madrid pela Juventus.

Em campo, o camisa 7 levou a melhor, ao anotar dois gols na vitória por 3 a 0, no Camp Nou, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. A atuação de CR7, somada à liderança “roubada” pela Juve, causaram provocações do clube nas redes sociais.

O perfil oficial da Juventus no Twitter relembrou um comentário feito pelo Barcelona, após a vitória por 2 a 0 na primeira rodada, em que chamava Messi de GOAT (“Melhor de Todos os Tempos”, sigla em inglês). Agora, foi a vez do time italiano zombar.

“Cumprimos nossa palavra e o trouxemos”, postou a Juventus, que, há algumas semanas, havia prometido levar “o melhor da história” à capital da Catalunha.

Também nas redes sociais, Cristiano Ronaldo postou uma foto com os companheiros de clube, no vestiário do Camp Nou, e valorizou a vitória.

“Sempre ótimo voltar à Espanha e à Catalunha, sempre duro jogar no Camp Nou contra um dos melhores times que já enfrentei. Hoje fomos um time de Champions. Uma família verdadeira, forte e unida. Jogando assim, não temos nada a temer até o fim da temporada. Vamos!”, escreveu o craque.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season… Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2020